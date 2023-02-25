Angelo Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Mina 1 Mart 1999 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Angelo Javier Mina Jara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Mina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angelo Mina'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angelo Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cuenca B

13 Ocak 2021 yılında Gualaceo SC

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Angelo Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Mina şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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