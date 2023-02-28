Angelo Pizzorno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Pizzorno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Pizzorno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Pizzorno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Pizzorno 21 Ekim 1991 tarihinde Santa Lucía şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ángelo Matías Pizzorno Bracco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Pizzorno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Pizzorno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angelo Pizzorno'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelo Pizzorno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Pizzorno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Pizzorno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Pizzorno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Cerro

1 Temmuz 2017 yılında Unión Española

31 Aralık 2018 yılında CA Cerro

5 Temmuz 2019 yılında Burgos CF

6 Ocak 2020 yılında Cienciano

4 Ocak 2021 yılında SD Aucas

18 Ocak 2022 yılında Albion FC

2 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Angelo Pizzorno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Pizzorno şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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