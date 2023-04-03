Angelo Sirimarco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Sirimarco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Sirimarco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Sirimarco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Sirimarco 8 Mart 2004 tarihinde Cinquefrondi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Sirimarco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Sirimarco, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angelo Sirimarco'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angelo Sirimarco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Sirimarco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Eylül 2020 yılında Cosenza U17

1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U19

Angelo Sirimarco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Sirimarco şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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