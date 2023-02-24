Angelo Tafas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Tafas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Tafas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Tafas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Tafas 5 Temmuz 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Tafas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Tafas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Angelo Tafas'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Angelo Tafas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Tafas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Tafas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Tafas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2017 yılında AO Loutraki

31 Aralık 2017 yılında AEK Athen U20

3 Ocak 2018 yılında APO Keratsini

30 Haziran 2018 yılında AEK Athen U20

21 Temmuz 2019 yılında Ionikos Nikeas

3 Ağustos 2020 yılında FK Kukësi

Angelo Tafas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Tafas şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Angelo Tafas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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