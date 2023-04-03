Angelo Taveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Taveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Taveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Taveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Taveira 13 Mayıs 2000 tarihinde Odiáxere şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ângelo Rafael Oliveira Sousa Taveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Taveira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelo Taveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angelo Taveira'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelo Taveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Taveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelo Taveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Taveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Farense U19

1 Temmuz 2019 yılında Farense

1 Ocak 2020 yılında Louletano

30 Haziran 2021 yılında Farense

1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23

Angelo Taveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Taveira şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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