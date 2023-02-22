Angelos Tsavos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelos Tsavos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelos Tsavos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelos Tsavos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelos Tsavos 11 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Άγγελος Τσάβος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelos Tsavos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angelos Tsavos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Angelos Tsavos'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Angelos Tsavos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelos Tsavos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angelos Tsavos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelos Tsavos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olympiakos U19

21 Ağustos 2021 yılında AO Episkopi

1 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

Angelos Tsavos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelos Tsavos şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Angelos Tsavos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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