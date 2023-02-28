Angenor Gnapi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angenor Gnapi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angenor Gnapi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Angenor Gnapi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Angenor Gnapi 18 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Angenor Bosco Gnapi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Angenor Gnapi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angenor Gnapi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angenor Gnapi'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Angenor Gnapi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Angenor Gnapi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında CO Bouaflé
1 Temmuz 2020 yılında AS Tanda
1 Temmuz 2021 yılında AS Denguélé
1 Ocak 2023 yılında Dinamo-Auto
Angenor Gnapi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Angenor Gnapi şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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