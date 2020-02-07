Angers - Lille maçı ne zaman? Angers - Lille maçı hangi kanalda?
FRANSA: Lig 1 - 24. Maç Günü kapsamında Angers - Lille maçı oynanacak. Spor severler ise Angers - Lille maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Angers - Lille karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 24. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.
Peki Angers - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Angers - Lille maçı hangi kanalda?
Angers - Lille, Fransa Ligue 1 maçı 07 02 2020 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45
Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Angers ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1 Maçı RaymondKopa Stadyumu, Angers'da oynanacak.
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