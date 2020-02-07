Angers - Lille maçı ne zaman? Angers - Lille maçı hangi kanalda?

İki takım Angers - Lille karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Lig 1 - 24. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Angers - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Angers - Lille maçı hangi kanalda?

Angers - Lille, Fransa Ligue 1 maçı 07 02 2020 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45

Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Angers ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1 Maçı RaymondKopa Stadyumu, Angers'da oynanacak.

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