Angjelo Radovani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angjelo Radovani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angjelo Radovani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angjelo Radovani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angjelo Radovani 7 Nisan 2001 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angjelo Radovani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Angjelo Radovani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angjelo Radovani'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Angjelo Radovani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angjelo Radovani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Angjelo Radovani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angjelo Radovani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2020 yılında FK Bylis U19

21 Ocak 2021 yılında KF Vllaznia U21

4 Eylül 2021 yılında Besëlidhja

2 Mart 2022 yılında Kom Podgorica

31 Ocak 2023 yılında KS Besa

Angjelo Radovani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angjelo Radovani şuan KS Besa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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