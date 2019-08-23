Angolalı milli oyuncu Dala Antalyaspor'da

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor, Sporting Lizbon'dan Gelson Dala'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Antalyaspor, Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'un Angola Milli Takımı'nın forvet arkası ve santrfor oyuncusu 23 yaşındaki Gelson Dala'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Dala, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini bir yıllığına kırmızı-beyazlı takıma bağlayan imzayı attı.

İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Genel Menejer Servet Çavuşoğlu katıldı. Törende konuşan Çavuşoğlu, bir iki transfer daha yapacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Gelson Dala hayırlı olsun. Angola Milli Takımı'nın oyuncusu. Geçen başarılı bir sezonun ardından uzun zamandır takibimizdeydi. Satın alma opsiyonuyla kiralamış bulunmaktayız. Hem kendisi hem de Antalyaspor için hayırlı olsun" dedi.

GELSON DALA: "BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğu söyleyen Gelson Dala, "Büyük bir kulübe geldiğim için, bu büyük ekibin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Yönetime ve transferin gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Geldiğim andan itibaren sıcak davranış beni çok etkiledi. Çok teklif vardı bana ama ben burayı tercih ettim. Çünkü ben burada olmak istedim, bu ekibin bir parçası olmak istedim. Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımın parçası olmak istedim" diye konuştu.

Dala kendisini Antalyaspor'a bağlayan imzayı attıktan sonra kırmızı beyazlı formayı giydi.

Geçen sezon Rio Ave'de kiralık olarak 26 maça çıkan Dala, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Dala, bugüne kadar 22 kez de Angola Milli Takım formasını giydi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreni

- Servet Çavuşoğlu açıklama

- Gelson Dala'nın açıklaması

(FOTOĞRAFLI)

DHA