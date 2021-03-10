Angola'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Angola'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Angola ya da resmî adı ile Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde Ngola olarak adlandırılan ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Angola'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Angola32866272 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 44. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0042 olduğu görülmektedir.

Angola'nın Müslüman Nüfus sayısı 190000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1 olarak rakamlara yansımıştır.

Angola'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Angola'nın yüz ölçümü 1245813 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Angola'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 1246700 km²

Angola'nın Haritadaki Yeri / Konumu