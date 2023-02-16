Angus Gunn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angus Gunn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angus Gunn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angus Gunn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Angus Gunn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angus Gunn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angus Gunn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angus Gunn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angus Gunn 22 Ocak 1996 tarihinde Norwich şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İngiltere,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Angus Fraser James Gunn şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angus Gunn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple S Sports yapmaktadır. Angus Gunn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Angus Gunn'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Angus Gunn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AngusGunn01

http://www.instagram.com/angusgunn01/

Angus Gunnboyu ve yaşı kaç

Angus Gunn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angus Gunn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angus Gunn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angus Gunn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Man. City Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Man City U18

1 Temmuz 2014 yılında Man City U21

1 Temmuz 2016 yılında Man. City

1 Temmuz 2017 yılında Norwich

31 Mayıs 2018 yılında Man. City

10 Temmuz 2018 yılında Southampton

16 Ekim 2020 yılında Stoke

31 Mayıs 2021 yılında Southampton

1 Temmuz 2021 yılında Norwich

Angus Gunn kimdir

Angus Gunn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angus Gunn şuan Norwich City takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Norwich City (2004-2011), Manchester City (2011-2016)

Angus Gunn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U21 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U19 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Angus Gunn nereli

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