Angus Thurgate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angus Thurgate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angus Thurgate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angus Thurgate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angus Thurgate 8 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Angus Charles Thurgate şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angus Thurgate Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 21 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Angus Thurgate'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angus Thurgate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angus Thurgate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Angus Thurgate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angus Thurgate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2018 yılında Newcastle

Angus Thurgate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angus Thurgate şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.