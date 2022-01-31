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  3. Ani antik kenti karlar altında kaldı, masalsı görüntü kameralara yansıdı!

Ani antik kenti karlar altında kaldı, masalsı görüntü kameralara yansıdı!

Ülkede yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Ani Antik kenti de beyaza büründü. Sıradışı güzelliği kameralara yansıdı...

Ani antik kenti karlar altında kaldı, masalsı görüntü kameralara yansıdı!

Kars'ta masalsı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları Ani Antik kenti beyaza büründü. Arpaçay'ın iki derin dar boğazının ortasında bulunan, Ani Antik kenti 884-1045 yıllarında Bagratlılar, 1045-1064 yıllarında Bizanslılar tarafından yönetildi. 16 Ağustos 1064'te ise Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarına katıldı.

Ani antik kenti karlar altında kaldı, masalsı görüntü kameralara yansıdı!

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca birçok medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar aynı şehirde yaşadı. Kurulduğu günden bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ani, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise ve katedral gibi dini yapıların yanı sıra birçok kültürel hazineyi bünyesinde barındıran bir alana sahip. Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle tarih boyunca ayrı bir önemi oldu.

Ani antik kenti karlar altında kaldı, masalsı görüntü kameralara yansıdı!

İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehir, kar yağışı sonrası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. "Dünya kenti, medeniyetler beşiği, binbir kilise ve 40 kapılı şehir" olarak bilinen Ani'ye gelen turistler, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi, Amenaprgiç Kilisesi, Ani, Ani Katedrali, Dikran Honentz Kilisesi, Abugamir Pahlavuni Kilisesi gibi eserlere ilgi gösteriyor.

Ani antik kenti karlar altında kaldı, masalsı görüntü kameralara yansıdı!

Ani antik kenti karlar altında kaldı, masalsı görüntü kameralara yansıdı!

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