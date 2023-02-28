Anibal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anibal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anibal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anibal 18 Mart 2000 tarihinde Ponta Porã şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Aníbal Gabriel Vega da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anibal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Anibal, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anibal'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anibal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/anibalvega9/
Anibal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anibal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U20
23 Şubat 2021 yılında EC Vitória
21 Mayıs 2021 yılında Palmeiras
6 Ağustos 2021 yılında Leiria
30 Haziran 2022 yılında Palmeiras
1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano
Anibal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anibal şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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