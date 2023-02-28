Anibal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anibal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anibal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.