Anibal Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Leguizamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anibal Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anibal Leguizamon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anibal Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Leguizamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anibal Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Leguizamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anibal Leguizamon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anibal Leguizamon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anibal Leguizamon 10 Ocak 1992 tarihinde Bernal Oeste şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin,Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Aníbal Andrés Leguizamón Espínola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anibal Leguizamon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Anibal Leguizamon'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anibal Leguizamon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leguiespinola/

Anibal Leguizamon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anibal Leguizamon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Anibal Leguizamon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anibal Leguizamon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında A d Quilmes

1 Temmuz 2017 yılında Defensores (VR)

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

4 Temmuz 2019 yılında CS Emelec

30 Haziran 2020 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2020 yılında CS Emelec

Anibal Leguizamon kimdir

Anibal Leguizamon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anibal Leguizamon şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Anibal Leguizamon nereli

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