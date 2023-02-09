Anibal Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anibal Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anibal Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anibal Moreno 13 Mayıs 1999 tarihinde San Fernando del Valle şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aníbal Ismael Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anibal Moreno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anibal Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anibal Moreno'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Anibal Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AnibalMoreno321

http://www.instagram.com/anibal.moreno32/

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Anibal Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anibal Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anibal Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anibal Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newell's

15 Şubat 2021 yılında Racing Club

31 Aralık 2021 yılında Newell's

1 Ocak 2022 yılında Racing Club

Anibal Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anibal Moreno şuan Racing Club takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Anibal Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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