Anicet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anicet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anicet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anicet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anicet 13 Mart 1990 tarihinde Antananarivo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Madagaskar,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Anicet Andrianantenaina Abel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anicet Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Anicet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anicet'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anicet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anicetabel12/

Anicet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anicet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anicet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anicet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında AJ Auxerre U17

1 Temmuz 2007 yılında AJ Auxerre U19

1 Temmuz 2009 yılında AJ Auxerre B

8 Eylül 2011 yılında Chern. Burgas

23 Ocak 2012 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2013 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2014 yılında Ludogorets

21 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2021 yılında Future FC

5 Ağustos 2022 yılında Beroe

24 Ocak 2023 yılında M. Bnei Reineh

Anicet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anicet şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anicet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ajesaia Analamanga (2002-2004), AJ Auxerre (2004-2009)

Madagaskar takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

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