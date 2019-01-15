Aniden bastıran kar kazaları da beraberinde getirdi

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar Zonguldak-İstanbul karayolunda kalırken, birçok kaza meydana geldi. Yolda kalan ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışın etkisini arttırmasıyla harekete geçen karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldığını ve çekici beklediğini ifade eden Hüseyin Bektaş, "Bir saattir buradayım, çekici bekliyorum. Aracım arıza yaptı, yolda kaldım. Şuan çekici bekliyorum. Zonguldak'a gittim, çocuğum rahatsızlanmıştı. Dönüyordum, Ereğli'ye gidiyorum ama yolda kaldım" dedi.

Yolda kalan diğer sürücü ise, "3 saattir yoldayım, Karabük'ten geliyorum. Karabük'te yollar temiz, bir burada kar var. Kaza olmuş dediler ama burada yolun açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA