Anil Balakkiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Balakkiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anil Balakkiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anil Balakkiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anil Balakkiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Balakkiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Balakkiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Balakkiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Balakkiz 4 Ekim 1998 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İzlem Anıl Balakkız şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Balakkiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HTK Sports & Media yapmaktadır. Anil Balakkiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Anil Balakkiz'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anil Balakkizboyu ve yaşı kaç

Anil Balakkiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Balakkiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Anil Balakkiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Balakkiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2017 yılında Fethiyespor

22 Aralık 2017 yılında Altınordu U21

12 Ocak 2018 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2018 yılında Altınordu U21

24 Temmuz 2018 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2019 yılında Altınordu U21

27 Ağu 2019 yılında Eyüpspor

13 Ocak 2020 yılında Erbaaspor

3 Ağu 2020 yılında Eyüpspor

16 Eylül 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

30 Haziran 2021 yılında Eyüpspor

6 Temmuz 2021 yılında 52 Orduspor FK

29 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

Anil Balakkiz kimdir

Anil Balakkiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Balakkiz şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Anil Balakkiz nereli

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