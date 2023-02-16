Anil Batin Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Batin Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anil Batin Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anil Batin Aydin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anil Batin Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Batin Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Batin Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Batin Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Batin Aydin 9 Ocak 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Anıl Batın Aydın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Batin Aydin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Anil Batin Aydin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anil Batin Aydin'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anil Batin Aydinboyu ve yaşı kaç

Anil Batin Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Batin Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Anil Batin Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Batin Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U17

4 Ağu 2020 yılında Galatasaray U19

21 Ekim 2021 yılında Sivasspor U19

12 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

30 Haziran 2023 yılında Sivasspor U19

Anil Batin Aydin kimdir

Anil Batin Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Batin Aydin şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Anil Batin Aydin nereli

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