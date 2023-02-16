Anil Ciraci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Ciraci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anil Ciraci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anil Ciraci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anil Ciraci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Ciraci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Ciraci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Ciraci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Ciraci 15 Ocak 1994 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Anıl Çıracı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Ciraci Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Anil Ciraci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 21 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Anil Ciraci'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anil Ciraci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anilciraci88/

Anil Ciraciboyu ve yaşı kaç

Anil Ciraci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Ciraci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Anil Ciraci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Ciraci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2009 yılında Karşıyaka Alt

1 Temmuz 2012 yılında Karşıyaka U21

26 Ocak 2016 yılında Darıca GB

3 Haziran 2016 yılında Karşıyaka U21

1 Temmuz 2016 yılında Karşıyaka

7 Ağu 2021 yılında Kahramanmaraş

12 Ocak 2022 yılında Karaköprü Bld

21 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Anil Ciraci kimdir

Anil Ciraci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Ciraci şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yeni Bornovaspor (2006-2009), Karsiyaka (2009-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anil Ciraci nereli

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