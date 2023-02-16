Anil Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Kara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Kara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Kara 1 Ağu 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Anıl Kara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Kara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anil Kara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anil Kara'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anil Kara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Kara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anil Kara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Kara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sancaktepe FK

9 Ocak 2020 yılında 1877 Alemdağ

3 Ağu 2020 yılında Sancaktepe FK

16 Eylül 2020 yılında 1877 Alemdağ

25 Ocak 2021 yılında Sancaktepe FK

4 Şubat 2022 yılında Diyarbekir Spor

25 Temmuz 2022 yılında Turgutluspor

Anil Kara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Kara şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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