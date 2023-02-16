Anil Yigit Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Yigit Cinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anil Yigit Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anil Yigit Cinar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anil Yigit Cinar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Yigit Cinar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Yigit Cinar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Yigit Cinar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Yigit Cinar 10 Temmuz 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Anıl Yiğit Çınar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Yigit Cinar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anil Yigit Cinar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anil Yigit Cinar'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anil Yigit Cinarboyu ve yaşı kaç

Anil Yigit Cinar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Yigit Cinar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Anil Yigit Cinar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Yigit Cinar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Giresunspor U19

25 Mart 2022 yılında Giresunspor

8 Eylül 2022 yılında Eynesil Bld

30 Haziran 2023 yılında Giresunspor

Anil Yigit Cinar kimdir

Anil Yigit Cinar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Yigit Cinar şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atalar (2014-2016), Kartalspor (2016-2022), Giresunspor (2022)

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Anil Yigit Cinar nereli

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