Anilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anilson 4 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anilson Dourado Santiago şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anilson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Anilson'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 31 Ağu 2023 tarihinde bitmektedir.

Anilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2022 yılında Aimoré-RS

9 Ağu 2022 yılında São Paulo U20

9 Ağu 2022 yılında Náutico

30 Mayıs 2023 yılında São Paulo U20

Anilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anilson şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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