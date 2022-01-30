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Animasyon Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Animasyon Programcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Animasyon Programcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Animasyon Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Animasyon Programcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Animasyon Programcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Animasyon Programcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Animasyon Programcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Animasyon Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Animasyon Programcısı Maaşları

Animasyon Programcısı maaşı ortalama olarak aylık 7900_TL'dir. En düşük Animasyon Programcısı maaşı 6900_TL, En yüksek ise 8900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Animasyon Programcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Animasyon Programcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2513.03

Meslek Adı :

Animasyon Programcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Web Ve Çoklu Ortam Geliştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Animasyon Programcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Animasyon Programcısı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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