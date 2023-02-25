Anis Ait Amirat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Ait Amirat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anis Ait Amirat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anis Ait Amirat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anis Ait Amirat 31 Temmuz 1998 tarihinde El Bayadh şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anis Ait Amirat Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anis Ait Amirat'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anis Ait Amirat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anis Ait Amirat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında JS Kabylie U21
1 Ekim 2020 yılında ES Mostaganem
7 Şubat 2022 yılında MC El Bayadh
Anis Ait Amirat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anis Ait Amirat şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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