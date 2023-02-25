Anis Ait Amirat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Ait Amirat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anis Ait Amirat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anis Ait Amirat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.