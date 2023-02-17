Anis Hadj Moussa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Hadj Moussa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anis Hadj Moussa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anis Hadj Moussa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anis Hadj Moussa 11 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anis Hadj Moussa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BlackList FA yapmaktadır. Anis Hadj Moussa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anis Hadj Moussa'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anis Hadj Moussa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anis Hadj Moussa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Anis Hadj Moussa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anis Hadj Moussa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RC Lens B

29 Temmuz 2022 yılında Olym. Charleroi

Anis Hadj Moussa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anis Hadj Moussa şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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