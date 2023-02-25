Anis Khemaissia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Khemaissia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anis Khemaissia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anis Khemaissia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anis Khemaissia 27 Ocak 1999 tarihinde Guelma şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anis Khemaissia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Anis Khemaissia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Anis Khemaissia'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anis Khemaissia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anis Khemaissia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anis Khemaissia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anis Khemaissia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında USM Annaba

1 Temmuz 2019 yılında USM Alger

18 Eylül 2021 yılında USM Annaba

30 Haziran 2022 yılında USM Alger

23 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Anis Khemaissia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anis Khemaissia şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.