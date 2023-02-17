Anis Slimane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Slimane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anis Slimane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anis Slimane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anis Slimane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Slimane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anis Slimane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anis Slimane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anis Slimane 16 Mart 2001 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Tunus,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anis Ben Slimane / أنيس بن سليمان şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anis Slimane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEAD Football yapmaktadır. Anis Slimane, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Anis Slimane'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anis Slimane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anis_slimane10/

Anis Slimaneboyu ve yaşı kaç

Anis Slimane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anis Slimane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anis Slimane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anis Slimane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Akademisk U19

1 Ocak 2019 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF U19

1 Ağu 2020 yılında Bröndby IF

Anis Slimane kimdir

Anis Slimane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anis Slimane şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Anis Slimane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 25 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 4 gol atmıştır.

Tunus U20 takımında 31 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Anis Slimane nereli

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