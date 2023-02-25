Anis Talhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Talhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anis Talhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anis Talhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anis Talhi 31 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anis Talhi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anis Talhi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Anis Talhi'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anis Talhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anis Talhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anis Talhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anis Talhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında ES Sétif

1 Ekim 2021 yılında NC Magra

30 Haziran 2022 yılında ES Sétif

Anis Talhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anis Talhi şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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