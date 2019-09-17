Anıt Park ’dumansız hava sahası’ ilan edildi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu kararı ile "dumansız hava sahası" ilan edilen, şehrin sembolü Atatürk Anıtı'nın da içinde yer aldığı Anıt Park'ta projenin duyurusunu gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, böyle bir projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burası bildiğiniz gibi Anıt Park. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk adımının atıldığı, ilk meşalenin yandığı şehrin anıtlaştırıldığı bir parktayız. Buranın ayrıca dumansız hava sahası olması için Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte müştereken bir projeyi hayata geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

"Uyuşturucu maalesef gençliğimizin başının belası"

Çok güzel bir projenin öncülüğünde burada olduklarını kaydeden Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Anıt Park'ı dumansız hava sahası olarak ilan ediyoruz. Bu karar nerden çıktı ona bakalım. Türkiye'de uyuşturucu maalesef gençliğimizin başının belası, illeti. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bizim Valilik emrinde olan uyuşturucu ile mücadele komisyonumuz var. Bütün kamu kurumları üye olarak ayda bir toplanıp ilimizdeki uyuşturucu ile mücadele konularını değerlendiriyoruz. Komisyonun bir önerisi olarak insanların sigara içmesini önlemek, özendirmeyi azaltmak ve güzel örnekleri ortaya koymayı hedefledik. Bu anlamda sigara içilmeyen dumansız park gündeme geldi" diye konuştu.

"Uyuşturucu sigara alışkanlığından geçiyor"

Bu konuda vatandaşlardan anlayış beklediklerin kaydeden Vali Kaymak şunları kaydetti:

"Uyuşturucu sigara alışkanlığından geçiyor. Sigara içmekle gençler uyuşturucuya başlıyor. Çocuk parkta bir sigara içeni gördüğü zaman ona özeniyor. Bu özendirmeyi kaldırma anlamında bu projeyi anlamlı buluyorum. Bu anlamda çocuklarımızın geleceği için Samsunlu vatandaşlarımızın bu projeyi destekleyeceklerine inanıyorum. Her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz. Onları bu kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz."

Kaynak: İHA