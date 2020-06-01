Anız yakanlara ’ceza’ uyarısı

SAMSUN (İHA) – Anız yangınlarının çevre, insan sağlığı ve doğal dengenin bozulmasına neden olduğunu söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, anız yakanlara her dekar için 73,68 TL idari para cezası verildiğini hatırlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2020/1 No'lu Tebliğ'ini hatırlatan Sağlam, "Anız yakanlara her dekar için 73,68 TL idari para cezası ve ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır" hükmüyle uyarıda bulundu.

Anız yakmanın önlenmesine ilişkin valilik tebliğinin de yayınlandığını belirten İbrahim Sağlam hasat döneminin ardından çiftçilerin bir kısmının bütün uyarılara rağmen hala anız yaktığına dikkat çekerek, "Anız yangınları çevre, insan sağlığı ve doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Biz bu bunların engellenmesi noktasında eğitim yayım çalışmaları başta olmak üzere birçok programlar düzenliyoruz. Valiliğimiz tarafından da söz konusu tebliğ yayımlanarak bütün ilçelerimize, ilgili kamu kurum kuruluşları ile muhtarlıklara yapacakları iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme mahiyetinde gönderilmiştir. Buna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce eğitim faaliyetlerinde ve İl Müftülüğümüzce de hutbelerde bununla ilgili konulara yer vermesi, Orman, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin konu ile ilgili yapacağı tespitler ve tutanak tutulmuş cezai işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne göndermeleri gereği kendilerine bildirilmiştir. Yine ziraat odalarımızın bu konuda hassas ve duyarlı davranması bununla ilgili yapılacak çalışmalara destek sağlanması, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimizin yangınlara acil müdahale ederek gerekli tedbirleri almaları, karayolları ekiplerinin yol kenarındaki kuru otları temizlemeleri gibi tedbirleri içeren Valilik Tebliği kurumlara gönderilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA