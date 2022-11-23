Anız yangını koyun ile kuzusunu az daha canından ediyordu

Eskişehir Alpu İlçesi Bozan Mahalesi'nde çıkan anız yangını sonucu alevlerin arasında kalan koyun ve kuzu jandarma ekiplerince son anda kurtarıldı.

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Anız yangını koyun ile kuzusunu az daha canından ediyordu

Eskişehir'de çıkan anız yangını sonucu alevlerin arasında kalan koyun ve kuzu jandarma ekiplerince son anda kurtarıldı.

KOYUN VE KUZUSUNU JANDARMA SON ANADA KURTARDI

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Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçesi Bozan Mahalesi'nde meydana gelen anız yangınında 1 adet koyun ve yeni doğan kuzusu alevlerin arasında kaldı. Bölgeye giden Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alevlerin arasında kalan koyun ve kuzusu son anda kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar jandarma ekiplerince sahibi Kenan Ergenbaş'a teslim edildi.

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