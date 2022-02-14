Gelinim Mutfakta 14 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 14 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Whatsapp'ın yeni özelliği çok konuşulacak! Sevilen uygulama köklü bir değişikliğe gidiyor!Hun Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman olacak? Halka arz eşit mi, oransal mı? Hun Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?Rotatif ne demek, TDK'ya göre Rotatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi güne den geliyor Diyanet? Miraç Kandili'nde ne oldu, neden önemlidir?Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i, Yiğit Kirazcı'dan ayrılmak fena sarstı! Aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına hakim olamadı!ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...Malzeme Planlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBeşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Adana Demirspor'u yıkacak kadroyu belirledi! Bu ilk 11'e güveniyor!OGS ne demek? OGS kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? OGS - HGS değişimi nasıl yapılır? Farkları neler?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Anjanbuman ne demek, TDK'ya göre Anjanbuman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Anjanbuman ne demek, TDK'ya göre Anjanbuman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Anjanbuman kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Anjanbuman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Anjanbuman nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Anjanbuman kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Anjanbuman ne demek, TDK'ya göre Anjanbuman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anjanbuman ne demek? Anjanbuman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anjanbuman kelimesi. Peki anjanbuman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anjanbuman nedir, anjanbuman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ANJANBUMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anjanbuman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Anjanbuman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anjanbuman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT