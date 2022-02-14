Anjanbuman ne demek, TDK'ya göre Anjanbuman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anjanbuman ne demek? Anjanbuman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anjanbuman kelimesi. Peki anjanbuman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anjanbuman nedir, anjanbuman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANJANBUMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anjanbuman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anjanbuman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anjanbuman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatı

