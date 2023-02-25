Anjie Xi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anjie Xi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anjie Xi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anjie Xi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anjie Xi 14 Ocak 2004 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 奚安杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anjie Xi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Anjie Xi'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Anjie Xi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anjie Xi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anjie Xi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anjie Xi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2022 yılında SH Port

Anjie Xi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anjie Xi şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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