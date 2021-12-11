Anjin ne demek, TDK'ya göre Anjin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anjin ne demek? Anjin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anjin kelimesi. Peki anjin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anjin nedir, anjin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANJİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anjin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anjin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anjin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, hunnak

