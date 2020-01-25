İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Anka İHA’lardan Elazığ’da destek uçuşu

Anka İHA’lardan Elazığ’da destek uçuşu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında TUSAŞ'a ait "Anka" insansız hava aracı bölgede uçuş gerçekleştirdi.

Anka İHA’lardan Elazığ’da destek uçuşu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında TUSAŞ'a ait "Anka" insansız hava aracı bölgede uçuş gerçekleştirdi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında üretimi Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine ait olan Türk insansız hava aracı "Anka" bölgedeki yıkıntı, çöküntü ve zarar tespit çalışmalarına havadan destek verdi.

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT