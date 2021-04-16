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Ankara, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Ankara'da bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve engelli hayvanları Çankaya Belediyesi sokağa bırakmıyor.

Ankara, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hasta, yaşlı ve engelli hayvanlar, kimse tarafından sahiplenilmese de barınakta güvenilir bir ortamda yaşamlarını sürdürüyorlar. Engelli ve yaşlı hayvanlara ekstra tedavi hizmetleri de uygulanıyor. Sokaklarda yaşadıkları travmalar sonrasında ön ayak, arka ayak, pati kopması, görme kaybı, duyma kaybı gibi engelleri olduğu için sokakta yaşaması mümkün olmayan hayvanlara barınakta bakılıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ankara, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Ankara, bakıma muhtaç sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

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