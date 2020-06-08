Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef almışlardı! Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istendi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra yaklaşık 60’a yakın şikayet dilekçesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birleştirdi.

11 YÖNETİCİDEN YAZILI SAVUNMA TALEP EDİLDİ

Savcılık, başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu’ndan açıklama yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini isteyerek Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden de yazılı savunma talep etti.

Yazılı savunma için baro yöneticilerine, 15 günlük süre verildiği, bu süre sonunda savcılığın kovuşturmaya gerek görürse, Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edebileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce, açıklamayı kimin kaleme aldığının, metnin altında kimlerin imzası olduğunun tespiti için Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını talep etmişti.

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