Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gökhan Karaköse hayatı

İstanbul ve Ankara'nın yeni savcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından açıklandı. Ataması yapılan Gökhan Karaköse, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilirken hayatı da merak konusu oldu. Peki Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Gökhan Karaköse hayatı...

ANKARA BATI CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÖKHAN KARAKÖSE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | GÖKHAN KARAKÖSE HAYATI

1978 yılında Ankara’da doğan 42 yaşındaki Gökhan Karaköse, 1999 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2002 yılından itibaren sırasıyla Beyşehir, Darende, Şereflikoçhisar, Düzce ve İnebolu Savcılığı görevlerinde bulundu.

8 Kasım 2012’de Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi’ne İç Denetçi olarak atandı. Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü'nde 53. Dönem üst düzey kamu diplomasisi eğitim programını tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 27 Şubat 2014’te Türkiye Adalet Akademisi’nde daire başkanı olarak görevlendirildi.

25 Temmuz 2018 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda atandı. HSK 1. Dairesi’nin 4 Temmuz 2019 tarihli kararı ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. Karaköse evli ve üç çocuk babasıdır.

İSPANYOL ÖĞRENCİYE TECAVÜZ DAVASININ BAŞSAVCIVEKİLİ İDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki yeni işbölümünde, İspanyol öğrenciye tecavüz iddialarıyla ilgili soruşturmada jet hızıyla takipsizlik kararı veren, veteriner kliniğindeki tecavüz iddialarına ilişkin soruşturmada şüpheliyi resen tahliye ettiren savcının görev yeri değiştirildi.

31 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Hâkim Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni işbölümünü yayınlandı. Buna göre daha önce Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’ndaki tüm işlemleri yapmakla görevli olan Başsavcıvekili Mustafa Başer, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Başer’in görevlendirilmesiyle ile birlikte terör suçlardan sorumlu Başsavcıvekili sayısı üçe çıktı. Ramazan Dinç ve Ender Çoşkun aynı büroda daha önce olduğu gibi yine başsavcıvekili olarak görev yapmaya devam edecek.

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Başsavcıvekili Gökhan Karaköse’ye teslim edildi. Karaköse, Genel Soruşturma Bürosu ile ilgili işlemleri yapmakla da görevli olacak. Öğrenci değişim programı ile Türkiye’ye gelen ve Ankara’da tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan İspanyol öğrenciye ilişkin tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı veren, veteriner kliniğindeki tecavüz iddialarına ilişkin soruşturmada şüpheliyi resen tahliye ettiren Ayrımcılık ve Cinsel Suçları Soruşturma Bürosunda görevli kadın savcının görevi yeri değiştirildi. Savcı, yeni işbölümü kapsamında Genel Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi.