Ankara Büyükelçisi Jeff Flake kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Jeff Flake'in biyografisi...

Eşi ile birlikte Türkiye'ye gelen ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizde "Ankara Büyükelçisi Jeff Flake kimdir? Nereli, kaç yaşında?" en çok merak edilen soru başlıklarına yer verdik. Jeff Flake hakkında merak edilenlerin yanıtı detaylarda. İşte, Jeff Flake'in biyografisi...

ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JEFF FLAKE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, JEFF FLAKE'İN BİYOGRAFİSİ...

Jeffrey Lane Flake, 31 Aralık 1962 yılında Arizona, Snowflake'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında tamamlayan Flake, daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans eğitimini bitirdi. 1980 yıllarında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner görevini üstlendi. Amerika Birleşik Devletleri'ne geri gelmesinin ardından, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü oldu. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi görevini üstlendi.

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Richard Carmona'yı geride bıraktı.

Haziran 2021 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden, Jeff Flake'i Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi olarak atadı.

