Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan bayram mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı münasebeti ile kutlama mesajı yayımladı.

Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı mesajında, "Kıymetli Ankaralılar, mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı'na milletimiz ve Ankaralılar ile birlikte erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemiz, bu seneki Ramazan Bayramı'nın bayram tadında yaşanması ve huzur içerisinde geçirilmesi için gereken tüm tedbirleri almıştır. Ekiplerimiz yoğun gıda denetimlerinde bulunmuş, Başkentimizin dört bir yanını köşe bucak temizlemiştir. Anıtkabir ve şehitliklerimiz başta olmak üzere, tüm simge noktalarda bakım işlemleri tamamlanmış, kentin bayram havasına bürünmesi için estetik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar bayram süresince de devam edecektir. Bayramda Ankaralılar sevdiklerine rahat ve kolay bir şekilde kavuşsun diye EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik hizmetleri ücretsiz sağlanacaktır. Mezarlıklar için ise ring seferleri düzenlenecektir. Mavi Masa Alo 153, bayram süresince 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın taleplerini dinleyecek, ASKİ ve İtfaiye ekipleri mesai yapacak ve Anfa Güvenlik ekipleri iş başında olacaktır. Yoğun mesai yapılacak olan AŞTİ'de ise gerekli tedbirler alınmış olup, sık sık denetleme yapılacaktır. Tüm bu tedbirlere ve çalışmalara rağmen bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için siz değerli hemşehrilerime de önemli görevler düşmektedir. Trafik kazaları ve bağlı olarak doğacak zararları uykusuz yola çıkmamak, gözümüzü ve dikkatimizi yoldan ayırmamak, sabırlı olmak, aşırı hız yapmamak, emniyet kemeri takmak gibi özünde basit olan tedbirlerle büyük felaketlere dönüşmeden engelleyebiliriz. Bu konuda gerekli özeni ve hassasiyeti göstereceğinize içtenlikle inanıyorum. Değerli hemşehrilerim, nice bekleyenler ve beklenenler için, elleri öpülesi büyüklerimiz için, tertemiz kalpleriyle dünyamızı aydınlatan çocuklarımız için; huzur, bereket, dostluk ve kardeşlik için; şairin dediği gibi "bayram tadında bayramlar" diliyorum. Bu duygularla aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın dünyamız, ülkemiz ve Ankaramız için hayırlara, mutluluğa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA