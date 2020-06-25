Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı! Ücretsiz olacak

Ankara Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru şu şekilde:

"27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kueumları sınavı nedeniyle EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak olup öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecektir."