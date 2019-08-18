Ankara Büyükşehir Belediyesi cadde ve sokaklardaki beton kalıntılarını temizliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin daha rahat ve konforlu bir sürüş keyfi yaşayabilmesi için yollardaki beton kalıntılarını temizliyor.

Yol yapımından yeni yol açımına, asfalt seriminden alt ve üst geçit yapımına kadar pek çok çalışmaya imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yollardaki beton kalıntılarını da temizliyor. Beton mikserlerinden dökülen ve yollardaki sürüş keyfi ve güvenliğini olumsuz etkileyen beton kalıntılarını büyük bir titizlikle temizleyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, "Kentimizin muhtelif yerlerinde bulunan cadde, bulvar, meydan, alan, tünel, bariyer ve kent mobilyalarının yıkanması, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Diğer yandan da Başkentli sürücülerimizin rahat, konforlu ve güvenli bir sürüş keyfi yaşayabilmesi adına araçlara da zarar veren asfalt zeminlerdeki beton kalıntılarının bertarafı çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz" dediler.

"Vatandaş ihbarı veya gezici ekiplerimizle tespit ediliyor"

Yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaların özel ekipmanlarla gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, "Öncelikle vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar veya gezici ekiplerimizin tespiti sonucu beton kalıntı olan bölgeye ekiplerimiz derhal hareket ediyor. Asfalta zarar vermeyecek şekilde özenli bir şekilde beton kalıntısı olduğu yerden temizleniyor" açıklamasını yaptılar.

Beton kurumadan önce müdahale olması durumunda basınçlı suyla, kuruması halinde de beton kırıcılarla temizliğin yapıldığını kaydeden yetkililer, "Yoğun güvenlik tedbirleri ile olumsuzluğu gideriyoruz. Ancak bazen en sol şeritte, bazen köprü giriş ve çıkışlarındaki olumsuzlukların giderilmesi ekiplerimizi oldukça zorluyor. Çünkü yolu trafiğe kapatmak, herhangi bir can ve mal zararına yol açmadan çalışmayı gerçekleştirmek için büyük çaba harcıyoruz" dediler.

142 noktada 325 kalıntı temizlendi

Son 7 ayda 142 farklı noktada 325 beton kalıntısının temizlendiğini ve 23 ton beton atığının yollardan bertaraf edildiğini anlatan yetkililer, "Sürücülerimiz Başkent'te sürüş ayrıcalığını yapılan çalışmalarla daha da iyi yaşayacak" açıklamasını yaptılar.

En çok kalıntının özellikle yaz aylarında olduğunu bildiren yetkililer, "Yıl boyu düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz temizliklerimiz, özellikle inşaatların başladığı yaz aylarında artıyor" değerlendirmesinde bulundular.

Kaynak: İHA