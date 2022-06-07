Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı! Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün Ankara'da saat 11.00 ve 22.00 arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, ulaşımda aksamlar, yerel su baskını ve yağış anında kuvvetli dolu yağışı yaşanması durumunda vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Paylaşımda "Ankara Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarını karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.