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  3. Ankara Büyükşehir Belediyesinde katre bebek vurgunu! Ödedikleri rakam dudak uçuklattı, tepki çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesinde katre bebek vurgunu! Ödedikleri rakam dudak uçuklattı, tepki çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ihaleyle 366 bin 600 TL'ye 44 adet kitre bebeği aldığı ortaya çıktı. Bebeklerin fahiş fiyatlarla alınması tepki çekerken bebek fiyatlarının gizlenmesi için oynanan oyun pes dedirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde katre bebek vurgunu! Ödedikleri rakam dudak uçuklattı, tepki çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı,  Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nde kullanılmak üzere kitre bebeği alımı almak için doğrudan temin yoluyla ihale gerçekleştirdi. Sabah'ın haberine göre Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen ihale Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 27.maddesi kapsamında gerçekleştirilen ihale 28.06.2021 tarihinde de onaylandı. Söz konusu ihale kapsamında 44 adet kitre bebeği Serkan Sezgin adındaki kişiden 366 bin 600 TL'ye satın alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde katre bebek vurgunu! Ödedikleri rakam dudak uçuklattı, tepki çekti

FAHİŞ FİYAT GİZLENMEYE ÇALIŞILDI

Söz konusu ihalede alınan 44 bebek, ihale kayıt defterine 1 yerine 1000 olarak yazıldı. Böylece fahiş fiyatlar gizlenmeye çalışılırken bebeklerin piyasa değerinin ise adedinin en fazla 150-750 TL arasında fiyatlarda olabileceği vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde katre bebek vurgunu! Ödedikleri rakam dudak uçuklattı, tepki çekti Ankara Büyükşehir Belediyesinde katre bebek vurgunu! Ödedikleri rakam dudak uçuklattı, tepki çekti Ankara Büyükşehir Belediyesinde katre bebek vurgunu! Ödedikleri rakam dudak uçuklattı, tepki çekti

 

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