Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosu

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Bazı Zaferler Tarihe Sığmaz" başlıklı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından "Bazı Zaferler Tarihlere Sığmaz." Zafer için tunçtan bir bilek, hürriyet sevdalısı bir yürek gerek. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullanarak bir video paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişinin beğenip paylaştığı ve belediye binası içerisinde geçen videoda, temizlik personelinin Atatürk'ün resmi karşısında asker selamı vermesi dikkat çekti. Videoda konuşan Başkan Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında kahraman ordumuzun işgal askerlerini Anadolu topraklarından tamamen temizlediği gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." sözlerine yer verdi.

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DHA