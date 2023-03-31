Ankara, buz tuttu! Termometredeki dereceyi gören inanamadı

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havalarla mücadele ediyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava, vatandaşlara zorlu anlar yaşatırken bu durum termometrelere yansıdı.

EKSİ 9 DERECEYİ GÖRDÜ

Ankara'da termometreler Mart ayının son gününde eksi 9 dereceyi gördü.

KUĞULU PARK BUZ TUTTU

Ankara’nın simge yerlerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.