Ankara Çankaya'da dehşet! Çöpü atmadığı için kardeşini 11 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Olay Çankaya ilçesine bağlı Mürsel Uluç Mahallesi 938. Sokak’ta meydana geldi. Anne ve babası misafirliğe giden iki kardeş Mustafa K. (20) küçük kardeşi Kenan K. evde kaldı. Mustafa K., kardeşinden evdeki çöpü atmasını söyledi. Kenan K.'nın bu isteği geri çevirmesi sonrasında iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra Mustafa K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşi Kenan K.’yı göğüs bölgesinden 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Kardeşinin olayın ardından hareketsiz şekilde yattığını gören Mustafa K., polisi arayarak kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü ifade etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Kenan K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis Mustafa K.'yı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Hayatını kaybeden Kenan K.’nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı öğrenen anne ve baba ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan şüpheli Mustafa K.'nın Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kardeşin ise lise 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ayrıca çocukların babasının Mustafa K. ile aynı üniversitede Kütüphane Daire Başkanı olduğu belirtildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)